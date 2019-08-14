В Минске пьяный водитель литовской компании ездил на автобусе по велодорожке

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автобуса литовской компании международных пассажироперевозок. Будучи пьяным, мужчина перебрался с дороги на велодорожку, проехал по ней немного и уснул. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В ГУВД рассказали подробности случившегося: 13 августа около 20.45 63-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, двигаясь по ул. Якубова в направлении ул. Ванеева, съехал с проезжей части, выехав на велодорожку, по которой продолжил движение. Проехав некоторое расстояние, мужчина остановился и заснул. Через некоторое время на линию 102 ГУВД Мингорисполкома позвонили очевидцы и сообщили о произошедшем.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции ОГАИ Ленинского РУВД разбудили водителя, физическое состояние которого сразу вызвало подозрение у инспекторов. "Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,49 промилле", - отметили в ГУВД.

В отношении мужчины, гражданина Литвы, составлено три протокола об административных правонарушениях. Установлено, что он работает в литовской компании, которая занимается международными провозками пассажиров. Автобус доставлен на охраняемую автостоянку.-0-