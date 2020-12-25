В Минске пьяный водитель наехал на осветительную мачту

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка наехала на осветительную мачту, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД горисполкома.

По предварительной информации, 24 декабря около 23.30 водитель автомобиля "Мерседес" двигался по ул.Немига со стороны ул.Короля в направлении пл.Богушевича и при въезде на перекресток кругового движения на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю "Пежо", который следовал по ул.К.Цеткин в направлении ул.Кальварийской. Затем водитель "Мерседес" продолжил движение и выехал на зеленую зону центральной части перекрестка с круговым движением, где врезался в осветительную мачту.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель "Мерседеса" с явными признаками опьянения был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Результат - 1,8 промилле алкоголя в крови.

Согласно ч.1 ст.18.16. КоАП, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27) с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

За повторное в течение года аналогичное правонарушение предусмотрены уголовная ответственность и принудительная конфискация транспортного средства.-0-