В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка под управлением пьяного водителя врезалась в бетонный забор, госпитализирован пассажир, сообщила БЕЛТА начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

"Сегодня утром сотрудникам столичной Госавтоинспекции поступила информация о том, что водитель "Рено", двигающегося по Кальварийской, находится в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль был обнаружен, однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников об остановке, продолжил движение и совершил наезд на бордюрный камень, затем - на бетонный забор. По его словам, он ехал из увеселительного заведения", - отметила Александра Попова.

Виновник ДТП - мужчина 1978 года рождения - не пострадал, а пассажир 1991 года рождения, который находился на переднем сидении, госпитализирован. В крови водителя было обнаружено более 2,5 промилле алкоголя.

Установлено, что водитель ранее к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения не привлекался.-0-