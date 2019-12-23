23 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель протаранил трамвайную остановку, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподабаева.

ДТП произошло 22 декабря около 5.00 на улице Козлова. "По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя каршеринговым "Фольксваген-Поло", двигался с площади З.Бядули в сторону улицы Козлова. На закруглении дороги он не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение трамвайной остановки. Водитель не пострадал - в машине сработали подушки безопасности. Автомобиль получил серьезные повреждения", - рассказала Татьяна Сподабаева.

При проведении медицинского освидетельствования выяснилось, что у нарушителя 1,6 промилле алкоголя. "По словам молодого человека, ночью он праздновал день рождения друга и употребил 0,5 л виски. После аварии парень уснул в служебном автомобиле ГАИ", - добавила старший инспектор.

Она констатировала, что проблема пьяных водителей не теряет актуальности. "Ни очевидная опасность употребления спиртного для водителя и других участников дорожного движения, ни суровые санкции не могут убедить отдельных граждан отказаться от рюмки перед поездкой. В этом году только в столице по вине пьяных водителей зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими", - отметила Татьяна Сподабаева.

Госавтоинспекция 27 декабря проведет Единый день безопасности дорожного движения под названием "Останови беду - позвони 102!". ГАИ просит тех, кто заметит на дороге пьяных водителей, велосипедистов или пешеходов, сообщить об этом в милицию.-0-