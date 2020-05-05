5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, 27 апреля около 23.13 водитель автомобиля "Опель" ехал со стороны улицы Смоленской в направлении 2-го Велосипедного переулка по улице Тростенецкой и на перекрестке улиц Аранской и Тростенецкой продолжил движение на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке, который был проигнорирован. В результате преследования водитель был задержан. После остановки нарушитель пересел на заднее сиденье автомобиля и пытался убедить инспекторов, что он не находился за рулем, хотя в автомобиле был один.

Водителя доставили в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. При освидетельствовании установлено: концентрация паров алкоголя - 1,6 промилле.

Составлены протоколы об административных правонарушениях: за нарушение ч.1 ст.18.14 КоАП (проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от одной до пяти базовых величин, за нарушение ч.1 ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) - штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на три года, за нарушение ч.2 ст.18.21 КоАП (невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства) - штраф от трех до 10 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев.

Накануне состоялось рассмотрение: водителю назначен штраф Br1728 с лишением права управления транспортными средствами на три года.-0-