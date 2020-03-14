В Минске пьяный водитель сбил пешехода

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 13 марта около 21.45 37-летний мужчина на автомобиле Audi A6 ехал по ул.Тимошенко и совершил наезд на двигавшегося вдоль проезжей части пешехода. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте.

Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно освидетельствованию, содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило 1,82 промилле.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-