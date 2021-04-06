В Минске пьяный водитель сбил пешехода

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель с 4,2 промилле алкоголя совершил наезд на пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 15.00 водитель автомобиля "Мерседес" ехал по местному проезду ул.Асаналиева. Проезжая возле дома №44, он не справился с управлением, врезался в дорожный знак и металлическое ограждение. Затем выехал на зеленую зону, где сбил пешехода. В результате аварии пешеход получил травмы, с которыми был госпитализирован. Нарушителя доставили на освидетельствование, по результатам которого выявлено 4,2 промилле алкоголя в организме.

"Уважаемые водители, необходимо помнить, что, садясь за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вы рискуете своей жизнью, а также ставите под угрозу жизнь и здоровье окружающих", - отметили в ГАИ.-0-