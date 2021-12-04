4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель стал виновником ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"3 декабря около 16.30 40-летний мужчина, управляя автомобилем "Мерседес" и двигаясь задним ходом во дворе дома №67 по ул.Матусевича, совершил наезд на припаркованный "Опель". После этого мужчина скрылся с места происшествия. Прибывшие на место сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска установили нарушителя. Его физическое состояние вызвало подозрение у правоохранителей, однако от освидетельствования тот отказался", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что отказ от прохождения освидетельствования на предмет определения состояния опьянения приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения и влечет наложение штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

"При движении задним ходом необходимо убедиться в безопасности совершаемого маневра либо прибегнуть к помощи посторонних лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся обстановке позади автомобиля", - отметили в ГАИ.-0-