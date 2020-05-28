28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель врезался в бордюр и снес светофор. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 27 мая около 19.05. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 59-летний водитель на автомобиле "Фольксваген Гольф" ехал по улице Голубева со стороны проспекта газеты "Правда" в направлении проспекта газеты "Звезда". Он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего - на светофорный объект.

Пострадавших нет. Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (результат медицинского освидетельствования - 2,59 промилле). В мае этот же водитель уже привлекался к административной ответственности по с. 1 ст. 18.16 КоАП.

В соответствии с законодательством, в частности со ст.18.16 КоАП, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50-100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 УК. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).-0-