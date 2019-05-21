21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель врезался в четыре машины и автобус. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня. "По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Мерседес" повредил три авто на стоянке у одного из домов по улице Бурдейного. Он попытался скрыться с места происшествия - выехал на улице Бурдейного на встречную полосу, где столкнулся с "Ситроеном", а после направился в сторону улицы Якубовского. Напротив дома №25 на улице Бурдейного произошло столкновение с автобусом. После ДТП водителя авто удерживали граждане до передачи правоохранителям. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении", - рассказали в ГАИ.

Проводится проверка. По предварительной информации, водитель ранее был лишен прав за управление автомобиля в нетрезвом состоянии.-0-

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома