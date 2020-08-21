В Минске пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель врезался сегодня в припаркованный автомобиль в Минске. Такая информация размещена в Telegram-канале управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, около часа ночи 32-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo врезался в припаркованный у края дороги Mercedes Benz на улице Каролинская. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. С 12 августа этого года указанный гражданин лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. В результате ДТП двух пассажиров Volkswagen доставили в больницу.

В соответствии со ст. 18. 16 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, предусмотрен штраф в размере 50-100 базовых величин и лишение прав сроком на 3 года. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 УК. Независимо от права собственности предусмотрена специальная конфискация транспортного средства.-0-