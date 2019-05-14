В Минске племянник украл у дяди вещи на Br88 тыс.

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20-летний парень обвиняется в краже вещей своего дяди стоимостью более Br88 тыс., сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Ключи от квартиры парню дал его отец, который живет вместе с братом. Дядя по работе часто уезжал из страны, чем и воспользовался молодой человек.

"В начале июля парень похитил из квартиры коробку с радиоуправляемым вертолетом. Его он продал, а вырученные деньги потратил. Через две недели молодой человек похитил большое количество вещей известных брендов: обувь, костюмы, кашемировое пальто, фотоаппарат, пиджаки, несколько часов и многое другое. Все это он также продал", - рассказали в СК. Общая стоимость похищенного составила более Br88 тыс.

В результате предпринятых следователями мер ущерб потерпевшему возмещен полностью.

Расследование уголовного дела завершено. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.205 УК (кража, совершенная в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-