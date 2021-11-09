В Минске по факту убийства женщины в квартире на Рокоссовского возбуждено уголовное дело

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту убийства женщины в квартире на Рокоссовского в Минске возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Вечером 8 ноября поступило сообщение о том, что из окна 5-го этажа многоквартирного дома на проспекте Рокоссовского в Минске выпал 36-летний мужчина. Сейчас он находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В квартире пострадавшего обнаружено тело 33-летней женщины без признаков жизни с огнестрельным ранением.

Следователи с привлечением специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяты многочисленные следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования, допрошены соседи.

Следственным управлением УСК по Минску по факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на контроле начальника управления Сергея Паско.-0-