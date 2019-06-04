В Минске по линии Интерпола задержан гражданин Афганистана

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции в одной из минских гостиниц задержали гражданина Афганистана, разыскиваемого по линии Интерпола. Иностранец обвиняется в организации нелегальной миграции в странах Европы, сообщили БЕЛТА в МВД.

В Беларусь мужчина приехал из Австрии. Он разыскивался по инициативе Словении. По данным правоохранительных органов этой страны, обвиняемый в составе преступной группы организовывал нелегальное перемещение иностранцев с территории Хорватии в Словению. Конечным пунктом теневой миграции была Италия.

Сейчас рассматривается вопрос о выдаче задержанного словенским правоохранителям. В соответствии с законодательством этой страны, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.-0-