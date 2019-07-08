В Минске почти неделю ищут пропавшую без вести женщину

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает пропавшую без вести 37-летнюю Елену Архангельскую, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

"Сотрудниками отдела уголовного розыска Московского РУВД разыскивается без вести пропавшая 37-летняя Архангельская Елена Николаевна. Она 2 июля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", - рассказали в милиции.

Фото Московского РУВД Минска

На вид женщине 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые. Она была одета в светлый свитер, бриджи темного цвета.

Информацию о женщине можно сообщить в Московское РУВД Минска лично (ул.Грушевская, 9) или по телефонам 8 (029) 625-06-66, 8 (044) 726-03-04, а также 102.-0-