В Минске под колеса авто попал 12-летний велосипедист

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12-летний велосипедист попал под колеса автомобиля, когда пересекал проезжую часть по велодорожке, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 17.15. "При повороте с улицы Курсанта Гвишиани на улицу Героев 120-й дивизии 28-летний водитель автомобиля "Вольво" совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть по велодорожке. В результате ДТП 12-летний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение", - рассказали в Госавтоинспекции.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Примерно в то же время на одном из столичных перекрестков пострадал еще один велосипедист. Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля "Мерседес" двигался по ул. Ратомской и при повороте налево на пр. Независимости совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по велосипедной дорожке на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП велосипедист был доставлен в медицинское учреждение для осмотра.

В ГАИ напоминают, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим проезжую часть по велосипедной дорожке.-0-