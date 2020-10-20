20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса авто попал пьяный пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 19 октября около 21.30 водитель 1991 года рождения на автомашине "Мерседес" ехал по улице Ташкентской со стороны улицы Голодеда в направлении улицы Уборевича и совершил наезд на пешехода 1983 года рождения, двигавшегося по проезжей части улицы Ташкентской.

В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами доставлен в учреждение здравоохранения. Предварительно установлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по Минску.

"Это не первый случай, когда пешеходы попадают в ДТП, бездумно гуляя по проезжей части. Будьте благоразумны, соблюдайте правила дорожного движения. Пересекайте проезжую часть только по пешеходному переходу. Не выходите на проезжую часть в неустановленных для этого местах. Такая беспечность зачастую приводит к печальным последствиям", - отметили в ГАИ.-0-