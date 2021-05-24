В Минске под колеса автомобиля "Ниссан" попала косуля

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дикое животное угодило под колеса внедорожника, за рулем которого находился 63-летний мужчина, на улице Купревича. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Косуля перебегала дорогу вблизи лесного массива. От удара животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил механические повреждения.

На данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны в пути! Если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость, вплоть до остановки, и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения.-0-