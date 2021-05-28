28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попала 10-летняя велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел сегодня днем. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Toyota двигался по ул.Пулихова со стороны ул.Первомайской в направлении ул.Слесарной и совершил наезд на девочку 2010 года рождения. Ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ГАИ.

С наступлением летних каникул дети большую часть времени будут проводить на свежем воздухе. Чтобы избежать трагических событий и максимально обезопасить досуг детей, родителям необходимо постоянно контролировать их местонахождение и интересоваться, чем они занимаются на улице, отметили в ГАИ. Прежде чем отправить ребенка на улицу, необходимо напомнить ему основные правила дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам: если необходимо перейти проезжую часть, следует спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу по пешеходному переходу.-0-