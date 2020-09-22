В Минске под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 9-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, сегодня днем 51-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Я.Коласа и совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая вышла из трамвая. В результате ДТП ребенку причинены телесные повреждения, с которыми она госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Все обстоятельства выясняются. Граждан, располагающих какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-