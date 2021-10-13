Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса внедорожника попал 5-летний ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня в 16.50 42-летний водитель на автомобиле "Вольво", двигаясь по ул.Ермака, сбил 5-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома выясняют все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает, что при движении по краю проезжей части дороги родители должны держать детей за руку, следить за их безопасностью. Чтобы избежать несчастных случаев, совсем маленьких детей рекомендуется брать на руки.-0-