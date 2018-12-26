В Минске под окнами горящей квартиры в многоэтажке обнаружили погибшую женщину

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Лобанка в Минске 24 декабря загорелась квартира на 12-м этаже. На земле под окнами горящей квартиры обнаружен труп женщины, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Очевидец позвонил спасателям около 9.40 утра. Он рассказал, что из квартиры на последнем этаже жилого дома идет дым. Прибыв на место вызова, работники МЧС обнаружили на земле, со стороны горящей квартиры, женщину без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала ее смерть, термические ожоги на теле не обнаружены.

В квартире загорелось имущество в жилой комнате и прихожей. "Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования - короткое замыкание", - добавили в МЧС.-0-