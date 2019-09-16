В Минске под видом размена крупной купюры мужчина украл из кассы магазина Br500

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре Минска мужчина убедил продавца дать ему доступ к кассе и под видом размена украл Br500. Его вместе с приятелями задержали сотрудники Фрунзенского РУВД столицы. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители задержали пятерых граждан России. Как установлено оперативниками, жители Нижегородской и Саратовской областей приехали в белорусскую столицу не только с туристической целью. "В один из дней они направились за добычей в торговый центр. Придя в магазин, 41-летний житель Нижегородской области попросил кассира разменять ему крупную банкноту белорусского рубля. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант с легкостью получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать купюры", - рассказали в ГУВД.

Незаметно для продавца мужчина забрал из кассы сумму, значительно превышающую ту, что была ему положена. А после вместе с товарищами удалился в неизвестном направлении.

"То, что доброжелательный посетитель вытянул из кассы порядка Br500, работники магазина осознали не сразу. Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники магазина незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам", - добавили в ГУВД.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигурантов.-0-