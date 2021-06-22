В Минске подростки украли у мамы друга $12 тыс.

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение трех недель подростки украли у мамы друга $12 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию с заявлением о пропаже обратилась 48-летняя жительница Минска. В ходе разбирательства сыщики установили, что к краже причастны двое друзей (15 и 19 лет), которые приходили в гости к несовершеннолетнему сыну женщины. В один из таких визитов мальчик похвастался имеющейся дома крупной суммой денег", - рассказали в ГУВД.

На протяжении трех недель приятели частями похищали деньги, отвлекая сына потерпевшей. Украденные доллары меняли в обменниках и тратили на развлечения, а также приобрели новые мобильные телефоны, часы и наушники.

Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались. Следователями дана правовая оценка действиям задержанных - возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-