В Минске подросток на велосипеде врезался в автомобиль

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП произошло сегодня на велодорожке проспекта Победителей в Минске: подросток на велосипеде не успел затормозить и врезался в автомобиль, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Минска.

Как проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Анастасии Редько, инцидент случился примерно в 17.30. "Водитель, управляя автомашиной "Джили", совершал правый поворот с проспекта Победителей на проезд Дрозды. Велосипедист 2006 года рождения, двигаясь по велосипедной дорожке проспекта Победителей, не успел вовремя затормозить", - рассказала она.

Удар велосипеда пришелся в правую часть автомобиля. Несовершеннолетний получил незначительные ушибы.

Госавтоинспекция напоминает велосипедистам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. При отсутствии велосипедной дорожки для пересечения проезжей части дороги по пешеходному переходу необходимо спешиться. Водителям в свою очередь следует быть особенно внимательными при подъезде к пешеходному переходу.-0-