В Минске подросток обвиняется в покушении на убийство отца

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершает расследование уголовного дела о покушении на убийство 52-летнего мужчины, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, между 14-летним мальчиком и его отцом на протяжении нескольких лет развивался конфликт. Установлено, что по месту жительства 24 сентября он нанес мужчине несколько ударов ножом. Отец оказал сопротивление, смог выбить орудие преступления, после чего обратился в скорую медицинскую помощь. С тяжкими телесными повреждениями он был госпитализирован в учреждение здравоохранения. В этот же день подросток был задержан.

Ранее несовершеннолетний к административной и уголовной ответственности не привлекался. Во время расследования изучены социально-бытовые условия проживания семьи. Проведены допросы, получены заключения экспертиз. Согласно результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной специалистами ГКСЭ, обвиняемый в момент совершения инкриминируемого деяния не находился в состоянии аффекта и мог осознавать значение своих действий и руководить ими.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Прокурор санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи готовят документы для передачи уголовного дела прокурору.-0-