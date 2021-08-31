31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Подросток ночевал у приятеля и обнаружил на тумбочке $2 тыс. Воспользовавшись тем, что его друг находится в другой комнате, забрал их. Похищенные деньги тратил на приобретение аксессуаров для компьютерных игр, продукты питания. Правоохранители изъяли у подростка оставшиеся $100", - рассказали в ведомстве.

Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состоял. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту кражи.-0-