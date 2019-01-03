В Минске похищена выручка на автозаправке

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на столичной автозаправке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники управления уголовного розыска устанавливают личность мужчины, который 21 декабря 2018 года в 22.25 в помещении автозаправки по ул. Аннаева в Минске открыто похитил дневную выручку от продаж, угрожая предметом, похожим на пистолет. По данному факту Партизанским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса.

Разыскиваемому на вид 30-35 лет, его рост - около 180 см. Мужчина среднего телосложения, на лице была медицинская маска светлого цвета. Был одет в кожаную куртку до пояса темного цвета с двумя поперечными молниями от замка на груди, синие джинсы, черные кроссовки, на руках носил матерчатые перчатки, на голове - черную вязаную шапку. Имеет своеобразную походку: прихрамывает на левую ногу.

Информацию о разыскиваемом правоохранители просят сообщать по телефонам: (017) 239-41-75, 239-41-76 (круглосуточно) или по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-