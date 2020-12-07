В Минске после столкновения с другим авто легковушка наехала на ограждение

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись два авто, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, инцидент произошел 6 декабря вечером. 40-летний водитель BMW ехал по проспекту Победителей со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской во второй полосе для движения. При перестроении он не уступил дорогу водителю автомобиля Rover, водитель которого двигался попутно в первой полосе. От удара Rover отбросило за проезжую часть - машина нехала на металлическое ограждение.

Пострадавших в ДТП нет. Автомобили получили механические повреждения. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.

Водитель BMW привлечен к административной ответственности по ч.7 ст.18.14 КоАП за нарушение ПДД.-0-