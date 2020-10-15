В Минске после вечеринки в арендованной квартире девушки украли бытовую технику на Br400

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Минска задержали двух девушек за кражу из арендованной квартиры, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

С заявлением в милицию обратились собственники жилья. Они рассказали, что сдали на сутки в аренду свою квартиру, а по возвращении обнаружили пропажу бытовой техники.

По информации оперативников, компания из пяти человек организовала в квартире суточное застолье. После этого молодые люди покинули помещение, однако девушки вернулись и украли телевизор, фен и роутер. Похищенное минчанки сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили алкоголь.

Фото МВД

Общая сумма ущерба составила Br400. Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК.-0-