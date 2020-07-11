В Минске пожилая женщина отдала мошенникам $4 тыс. за "спасение сына"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске возбуждено уголовное дело о мошенничестве за фейковый звонок, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Днем 8 июля на домашний телефон 82-летней женщины поступил звонок якобы от ее сына, который сообщил, что во время драки причинил телесные повреждения своему знакомому. Он плакал и кричал, что ввело в заблуждение пожилую женщину. Далее трубку взял якобы следователь и сказал, что потерпевший за $5 тыс. согласен не писать заявление", - рассказали в комитете. Пенсионерка сообщила, что у нее есть только $4 тыс. "Следователь" согласился с суммой и сказал, что за деньгами приедет курьер. После выполнения требований звонившего потерпевшая решила связаться со своим сыном, который сказал, что с ним все в порядке и ничего подобного не случалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают личности подозреваемых.

Подобных случаев может быть больше. Если вы попали в такую ситуацию, то сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11.

В Следственном комитете отмечают, что для получения выгоды мошенники зачастую используют различные приемы социальной инженерии. В большинстве случаев они представляются сотрудниками банка, социальными работниками или правоохранителями. Комитет просит граждан быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость. При поступлении такого рода звонков попросите паузу и позвоните своим близким, если же возникли подозрения - незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.-0-