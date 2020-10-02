В Минске правоохранители изобличили участников радикальных чатов, призывавших к сопротивлению милиции

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены участники радикальных чатов, призывавшие к сопротивлению милиции. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На фоне общественных волнений в сети появляются различные чаты домов, микрорайонов и другие. Они позиционируют себя как мирные. Но порой в них обсуждают стратегию поведения на протестах, например, как избежать задержаний и ответственности. А также призывают к радикализации и насилию в отношении представителей власти.

"В конце сентября один из таких чатов изобличили столичные сыщики и оперативники ГУБОПиК. Личности большинства участников уже установлены. Многих из них задержали", - рассказала Ольга Чемоданова.

В МВД отметили, что, судя по переписке в чате, люди намеревались выходить на протесты, блокировать дороги. Они собирались активно сопротивляться правоохранителям. Обсуждалось и возможное насилие в отношении семей милиционеров, повреждение их автомобилей. По месту жительства минчан изъято пневматическое оружие, боеприпасы, балаклавы, предметы для повреждения транспорта, средства интернет-разведки и радиоперехвата.

"Один из задержанных, 32-летний минчанин, являлся активным участником не только виртуального общения в группе, но и уличных протестов. Мужчина выявлял милицейские автомобили, переписывал их номера и направлял эти сведения активистам, чтобы те избегали задержаний. Также он перехватывал радиопереговоры милиционеров и опубликовывал их в чате. В квартире минчанина нашли более 20 радиостанций", - говорится в сообщении МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. Он признан подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Также в отношении еще 16 человек составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Все они находятся в центре изоляции правонарушителей.-0-