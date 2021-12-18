В Минске правоохранители за три дня выявили более 1,5 тыс. нарушений ПДД пешеходами

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители с 15 по 17 декабря выявили более 1,5 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске в эти дни проходили профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов. По итогам трех дней милиционеры выявили 1514 фактов нарушения ПДД пешеходами, в состоянии опьянения задержан 61 горожанин. Кроме того, инспекторы ГАИ привлекли к административной ответственности 470 водителей, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения. Помимо инспекторов ГАИ в рейдах были задействованы и сотрудники иных служб милиции общественной безопасности, а также военнослужащие внутренних войск МВД.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автомобилистам и пешеходам: строгое соблюдение правил дорожного движения поможет избежать ДТП и сохранить жизнь и здоровье.-0-