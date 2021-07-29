В Минске предприниматель обменял в банке крупную сумму поддельной валюты

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 34-летнего индивидуального предпринимателя и его 31-летнего подчиненного по подозрению в сбыте поддельных денег. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Около недели назад водитель бизнесмена вернулся из России, куда ездил за товаром. Мужчина передал работодателю 145 тыс. российских рублей, пояснив, что они оказались фальшивыми. Хозяин решил сбыть купюры и обменял их в банке на доллары (кассир не смогла распознать подделку ввиду своей неопытности). Обман вскрылся при пересчете.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовные дела за сбыт поддельных денег.

"При обнаружении купюры с признаками подделки не следует ею расплачиваться. Отправляйтесь в ближайшее отделение банка и проверьте денежный знак на подлинность", - добавили в ГУВД.-0-