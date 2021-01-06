В Минске предприниматель приговорен к 3 годам колонии за насилие над сотрудником милиции

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу о насилии и угрозе ее применения в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Рассмотренные в суде события произошли 16 сентября на ул.Восточной. Обвиняемый - индивидуальный предприниматель - умышленно применил насилие в отношении сотрудника милиции, а также угрожал ему. Кроме того, обвиняемый ударил по камере, на которую снимал правоохранитель, из-за чего оборудование повредилось.

Мужчина признан виновным. Он приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. С обвиняемого взыскана материальная компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в сумме Br1 тыс. и материальный вред, причиненный преступлением, в пользу ГУВД Мингорисполкома - более Br546.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-