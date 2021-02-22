22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Ночью 12 февраля сотрудник Департамента охраны МВД услышал звук автомобильной сигнализации и вышел с объекта на улицу посмотреть, все ли в порядке. В это время по дороге шел пьяный мужчина со шлагбаумом в руках. Выяснилось, 24-летний минчанин сломал "стрелу" на придомовой стоянке по ул.Сторожевской и повредил ей несколько машин", - рассказали в МВД.

Молодого человека доставили в РУВД. Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного. Известно, что он преподает в одном из вузов.-0-