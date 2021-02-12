В Минске пресечен канал поставки девушек в Москву для занятия проституцией

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми столичной милиции пресекли канал поставки в Москву девушек для занятия проституцией. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Семеро мужчин приехали в Минск для вербовки наших соотечественниц. Роль каждого была определена заранее: водители, охранники и те, кто непосредственно занимался отбором живого товара. Обещаниями высоких заработков сутенерам удалось завлечь двух минчанок 23 и 25 лет", - рассказали в ГУВД.

Группу задержали при силовой поддержке ОМОНа в одном из спальных микрорайонов столицы в момент отъезда в Россию.

Один из злоумышленников, заблокировав двери авто, попытался скрыться. Для остановки транспортного средства применялось оружие. Водителей и пассажиров двух машин доставили в милицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действиям задержанных будет дана правовая оценка.-0-