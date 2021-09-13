В Минске пресечен канал поставки психотропов из России

Скриншот из видео ГУВД Мингорисполкома
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесопарке "Медвежино" 8 сентября столичный наркоконтроль задержал 21-летнего минчанина и 24-летнего жителя Жодино, у которых изъяли 0,5 кг мефедрона и альфа-PVP. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что младший из подельников привез запрещенные вещества из России. Оба дилера работали на виртуальный наркомаркет: делали закладки в Минске и его окрестностях. Большую часть психотропов они успели разложить по тайникам, остальные хранили дома.
Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленников и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Фигуранты не работали, нелегальный доход тратили на собственные нужды, в том числе покупали для себя наркотики.-0-