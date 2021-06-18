В Минске пресекли деятельность группы наркосбытчиков

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оперативники пресекли деятельность группы наркосбытчиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

Сначала оперативники ГУВД Мингорисполкома вышли на двоих оптовиков-закладчиков, работавших на виртуальный наркомаркет. Жители столицы 38 и 49 лет почти два месяца делали тайники с крупными партиями запрещенного товара для других дилеров.

"Мужчин задержали с поличным после закладки 500 г мефедрона. В их машине также хранилось около 10 г "химии", а в мобильных телефонах - координаты уже разложенных закладок в Минске. По ним милиционеры нашли более 300 г мефедрона и 600 г марихуаны", - говорится в сообщении.

Позже были задержаны три наркокурьера этого же интернет-магазина, а также еще один 27-летний оптовик. У последнего изъяли 160 свертков с альфа-PVP и мефедроном общим весом около 500 г.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-