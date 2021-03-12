В Минске пресекли работу финансовой пирамиды

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекло работу преступной группы, которая без специального разрешения осуществляла предпринимательскую деятельность по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода, сообщили БЕЛТА в КГК.

Незаконная схема была построена по принципу финансовой пирамиды. Одним клиентам выплачивался доход и возвращались вложенные деньги за счет средств, которые принимались от других потребителей услуги. Организатор использовал реквизиты иностранной компании, которая была зарегистрирована в офшорной зоне. Не менее 100 человек привлекли в качестве вкладчиков. "Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и выгодных сделок. Минимальный размер взноса был 1 тыс. долларов или евро, а если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами", - рассказали в КГК.

Средства от вкладчиков путем международных банковских переводов зачислялись на счета в иностранных банках. "В структуру компании входили советники. За привлечение клиентов им полагался определенный процент с суммы, которую вносили новички. Кстати, для советников были организованы платные обучающие семинары-инструктажи по работе с потенциальными вкладчиками", - отметили в КГК.

Доход клиентам и советникам выплачивался из денежных взносов новых участников пирамиды, которые аргументировали свое решение вкладывать деньги в проект высокими процентными ставками (доход в размере 25-30% годовых). Кроме того, организаторы финансовой пирамиды создали имидж перспективной и стремительно развивающейся международной компании.

Доход от финансовой пирамиды составил более Br350 тыс. Организатор задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи.

За предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии), сопряженную с привлечением денежных средств граждан, совершенную организованной группой, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 УК.

Органы финансовых расследований продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.-0-