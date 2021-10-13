В Минске при демонтаже буя мужчина зацепился за трос: его спасли работники МЧС

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при демонтаже буя мужчина зацепился за трос и чуть не утонул. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.16 спасателям от очевидца поступило сообщение о тонущем человеке в акватории реки Свислочь напротив парка им. Я.Купалы в Минске. На место выехали работники МЧС, ОСВОД и водолазы РОСН "ЗУБР".

Группой спасения выяснилось, что по ул. Купалы, 4 в 20 м от берега проводились работы по демонтажу буев, ограждающих фонтан. В какой-то момент один из работников, находящийся в спасательном жилете в воде, зацепился ногой за трос и не мог самостоятельно освободиться. Глубина в данном месте около 2 м.

Один из спасателей подплыл к мужчине и удерживал его на поверхности воды, пока другой с оборудованием плыл к ним на спасательной доске. Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента перекусили металлический трос буя и освободили ногу мужчины.

Спасенного транспортировали на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчина был госпитализирован с диагнозом "общее переохлаждение". -0-