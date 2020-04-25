В Минске при пожаре погиб мужчина

Фото из архива
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Инцидент произошел 24 апреля. В 22.11 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Нестерова, 60. Произошло загорание дивана в жилой комнате трехкомнатной квартиры. Работниками МЧС в горящей комнате был обнаружен без сознания хозяин квартиры. После проведения реанимационных мероприятий бригадой скорой помощи была констатирована его смерть.
Причина пожара устанавливается.-0-