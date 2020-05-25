В Минске при пожаре погиб мужчина

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре из-за неосторожности при курении погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.

Инцидент произошел 24 мая. В 11.25 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Московской в Минске. Установлено, что произошло возгорание одежды на мужчине 1968 года рождения. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

В этот же день в 23.31 случился пожар на улице Шаранговича. Загорелись постельные принадлежности в жилой комнате квартиры. Работники МЧС спасли из нее двух человек. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-