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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в городском управлении МЧС.
"20 сентября в 21.16 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул.Столетова, 7. Установлено, что произошло загорание имущества в помещении сарая, а также деревянной обрешетки кровли четырех индивидуальных сараев. Повреждено имущество, кровля. Работниками МЧС при тушении пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины", - рассказали в МЧС.
Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.-0-