1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"30 ноября в 20.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже двенадцатиэтажного жилого дома в Минске по пр. Рокоссовского, 18. Работниками МЧС спасены хозяйка 1963 года рождения и ее мать 1934 года рождения, обе пенсионерки, которые с ожогами госпитализированы", - рассказали в пресс-службе.

При тушении обнаружен погибший брат хозяйки 1955 года рождения, пенсионер. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-