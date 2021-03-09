9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"8 марта в 20.15 на номер 112 от жильцов дома №148 по ул.Уборевича поступило сообщение о загорании в квартире на четвертом этаже. По прибытии к месту вызова по внешним признакам ничего не наблюдалось", - рассказали в пресс-службе.

При проведении разведки было установлено, что на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в двухкомнатной квартире произошло загорание имущества на площади 4 кв.м. На полу в соседней комнате был обнаружен труп хозяйки квартиры.

В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-