30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

29 сентября в 9.12 спасателям от очевидцев поступило сообщение о загорании в квартире на улице Одоевского в Минске. По прибытии работников МЧС наблюдался дым из окна на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"Входная дверь была открыта, и мы проникли в квартиру, где произошло загорание имущества, - рассказали в МЧС. - В горящей комнате обнаружили на полу хозяина в бессознательном состоянии. С использованием маски для спасаемого его вынесли на лестничную клетку, где после реанимационных мероприятий мужчина пришел в чувство. Его госпитализировали".

Пожар ликвидирован в 9.25. В результате повреждено имущество в комнате и закопчена квартира. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение пострадавшего с огнем.-0-