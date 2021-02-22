22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре спасены мать и сын, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

21 февраля в 6.03 спасателям от соседей поступило сообщение о задымлении в подъезде в девятиэтажном жилом доме по ул. Тикоцкого, 46 к.2. По прибытии работников МЧС по внешним признакам ничего не наблюдалось. Спасатели выяснили, что на втором этаже девятиэтажного жилого дома в жилой комнате двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 5 кв.м.

"Еще до прибытия подразделений МЧС из горящей квартиры соседями была спасена хозяйка квартиры 1935 года рождения. Она находилась в коридоре в сознании. Женщина сообщила, что в квартире есть еще один человек. Спасатели обнаружили сына хозяйки квартиры 1964 года рождения на балконе. Он был в сознании. Его вывели из опасной зоны и передали медикам. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения", - рассказали в МЧС.

Эвакуация не проводилась. Пожар был ликвидирован в 6.21.

В результате происшествия повреждено имущество на площади 5 кв.м, закопчена жилая комната. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении сыном хозяйки квартиры.-0-