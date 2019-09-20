В Минске при пожаре спасены хозяйка квартиры и ее гость

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре квартиры на первом этаже девятиэтажного дома спасены пенсионерка и ее знакомый, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сообщение о дыме из окна квартиры в жилом доме на улице Есенина в Минске поступило сегодня в 07.49, - рассказали в ведомстве. - В жилой комнате произошло загорание постельных принадлежностей на площади 2 кв.м. Спасатели вскрыли металлическую дверь и проникли в квартиру. В горящей жилой комнате они обнаружили 56-летнюю хозяйку квартиры, вывели ее на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также в квартире в другой комнате находился знакомый пострадавшей. Работники МЧС вывели его из опасной зоны и передали медикам".

Фото МЧС

Спасатели подавали стволы на тушение пожара по лестничному маршу и через балкон. Пострадавшую женщину, предварительно, с ожогами тела 1-2 степеней (12 %) и отравлением продуктами горения госпитализировали. Мужчина 1972 года рождения не пострадал.

Причина происшествия устанавливается, рассматриваемая версия причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-