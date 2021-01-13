13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в частном доме погибла женщина, мужчина успел выпрыгнуть в окно. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 9.31 на номер 101 от очевидца поступило сообщение о загорании частного дома по пер. Ушакова, 26. По прибытии к месту вызова дом был охвачен пламенем.

"Пожар ликвидирован в 10.02. До прибытия спасателей мужчина 1948 года рождения через окно самостоятельно покинул дом. Пострадавший после обследования бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован с предварительным диагнозом: ожог рук, головы, спины 1-3 степеней, отравление продуктами горения. Позже в жилой комнате на кровати был обнаружен труп женщины", - рассказали в МЧС.

В результате пожара поврежден жилой дом и имущество на общей площади 63 кв.м. Дом не пригоден для проживания.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки на веранде), поджог. -0-